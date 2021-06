La variante Delta agita le Marche: tracciare di più. Un'ipotesi: tamponi a chi si vaccina negli hub. Quanto pesa lo stop a AstraZeneca (Di lunedì 28 giugno 2021) ANCONA 'Stringere le maglie del contact tracing per evitare la diffusione della variante Delta '. L'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini ha le idee molto chiare per la cabina di regia ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 28 giugno 2021) ANCONA 'Stringere le maglie del contact tracing per evitare la diffusione della'. L'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini ha le idee molto chiare per la cabina di regia ...

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - nzingaretti : Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per do… - Spenk78 : RT @ladyonorato: Mentre le sirene mediatiche continuano a invitare a “correre contro la variante Delta”, tra chi “si fida” continuano ad es… - Pasqual01029538 : RT @La_manina__: Togliere l'obbligo della mascherina mentre si diffonde la Variante Delta: - non è una misura a supporto dell'economia (han… -