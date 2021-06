La terza tappa del Tour de France va a Merlier | la Maglia Gialla resta di Van Der Poel

Advertising

zazoomblog : VIDEO Tour de France 2021: gli highlights della terza tappa. Tante cadute e vittoria per Merlier - #VIDEO #France… - RaiNews : Ciclismo - 4wardit : Domani alle 11:30, durante la terza tappa del nostro #SecurityJourney, approfondiremo insieme le best practice per… - sportface2016 : #TourdeFrance, le pagelle della terza tappa - SMSNEWSOFFICIAL : TOUR DE FRANCE 2021: Tim Merlier ha vinto la terza tappa, Van der Poel conserva la maglia gialla -

Ultime Notizie dalla rete : terza tappa

ad_dyn A 400 metri, in piena volata, caduta dolorosissima per Sagan e Ewan, La vittoria dellava Merlier, con esultanza polemica dopo aver tagliato il traguardo Doppietta per la Alpin ...Ascolta l'articolo - A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. +del Tour de France macchiata da un'incredibile serie di cadute: a terra anche Thomas e Roglic, due dei favoriti al successo finale. Tim Merlier resta in piedi e vince in volata, Nibali 16° ...28/06/2021 17:31: Tour de France,a Merlier la terza tappa: 17.31 Tour de France,a Merlier la terza tappa Tim Merlier vince in volata la terza tappa del Tour sul traguardo di Ponti ...È stata una tappa da brividi quella che ha portato i corridori del Tour de France da Lorient a Pontivy, la terza della corsa. Il percorso in gran parte pianeggiante chiamava alla prima sfida diretta t ...