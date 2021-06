La terribile vicenda giudiziaria di Rignano Flaminio raccontata in uno speciale in due serate su Crime+Investigation

(Di lunedì 28 giugno 2021) Abusi sessuali o psicosi collettiva? C'è una verità giuridica che però per alcuni potrebbe non essere la verità, è questo l'incipit de LO SCANDALO DI, loin duein ...

befanaradar : @paolo_capriotti @andreapurgatori Credo che quella di Ramstein sia solo una triste coincidenza molto sfortunata, in… - siwel44it : RT @the_highsparrow: Vicenda terribile, sotto ogni punto di vista. - the_highsparrow : Vicenda terribile, sotto ogni punto di vista. - marcuccimauriz : RT @cesarebrogi1: Cara #PieraMaggio deve sapere che le persone perbene hanno seguito questa terribile vicenda insieme a lei ma in silenzio.… - n_nad1a : RT @cesarebrogi1: Cara #PieraMaggio deve sapere che le persone perbene hanno seguito questa terribile vicenda insieme a lei ma in silenzio.… -

Ultime Notizie dalla rete : terribile vicenda

Leggo.it

Tutti i grandi e piccoli mezzi di informazione riportano lanotizia del caso di pedofilia ... uno speciale in due serate racconta questa controversache ha trasformato un anonimo ..."Io sono stato coinvolto in questaperchè, non lo nego, ho prestato del denaro ad un amico che dopo tre anni mi ha denunciato ma che non mi ha mai restituito un centesimo in questi ...Il documento unanime della commissione toscana presieduta da Francesca Basanieri: “Dolore e sdegno. Ora le azioni concrete che servono anche in Toscana”...Due puntate che raccontano la clamorosa vicenda dei presunti abusi nella scuola Olga Rovere . Un caso finito con l'assoluzione di tre insegnanti, ...