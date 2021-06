"La telefonata è finita malissimo". Salta il blitz di Grillo (Di lunedì 28 giugno 2021) Nel pomeriggio parlerà l'ex premier. Filtra pessimismo: "Le loro posizioni sono inconciliabili". La chiamata non risolutiva di ieri spinge verso la rottura? Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 giugno 2021) Nel pomeriggio parlerà l'ex premier. Filtra pessimismo: "Le loro posizioni sono inconciliabili". La chiamata non risolutiva di ieri spinge verso la rottura?

Advertising

sobieski_iii : RT @claudio_2022: Beppe Grillo 'non va a Roma', la conferma da fonti M5s: 'La telefonata è finita malissimo' Giuseppe Conte è fuori? ht… - ItalicaTestudo : RT @claudio_2022: Beppe Grillo 'non va a Roma', la conferma da fonti M5s: 'La telefonata è finita malissimo' Giuseppe Conte è fuori? ht… - cucciolicamilla : RT @claudio_2022: Beppe Grillo 'non va a Roma', la conferma da fonti M5s: 'La telefonata è finita malissimo' Giuseppe Conte è fuori? ht… - SorryNs : RT @claudio_2022: Beppe Grillo 'non va a Roma', la conferma da fonti M5s: 'La telefonata è finita malissimo' Giuseppe Conte è fuori? ht… - infoitinterno : Beppe Grillo 'non va a Roma', la conferma da fonti M5s: 'La telefonata è finita malissimo', Giuseppe Conte è fuori? -