La sfida di Conte a Grillo | ' Non farò il prestanome Il Movimento non può avere una leadership dimezzata'

(Di lunedì 28 giugno 2021) 'Nell'approssimarsi all'appuntamento per il lancio del nuovo corso con Beppesono emerse diversità di vedute su alcuni aspetti fondamentali. E' emerso un equivoco di fondo: io credo che non ...

fanpage : Ultim'ora Giuseppe #Conte sfida Beppe Grillo. - sissiisissi2 : RT @fanpage: Ultim'ora Giuseppe #Conte sfida Beppe Grillo. - LoryDowney7 : RT @scannavo: Ricorso alla base, nettezza, chiarezza, sfida a @BeppeGrilloNews: continuate pure a sbeffeggiarlo, ma #Conte dimostra di sape… - AleGrifeo : @twFlavio51 Beh se consideri la sfida di Conte che manda ai voti degli iscritti lo Statuto che Grillo non condivide... - GiudiVera : RT @scannavo: Ricorso alla base, nettezza, chiarezza, sfida a @BeppeGrilloNews: continuate pure a sbeffeggiarlo, ma #Conte dimostra di sape… -

Ultime Notizie dalla rete : sfida Conte

Così Giuseppenell'atteso faccia a faccia con la stampa. L'ex premier assicura: il mio cuore c'è, ma la mia testa dice che il percorso è sbagliato e Grillo sa che la mia non è una questione ...mostra una formazione dinamica, nonno! Anche tu saresti balzato dalla tua poltrona, ricoperta ... Sarà unaepica, dove gli Dèi assisteranno al confronto tra Davide e Golia . Nonno, però non ...L'ex premier: "Alla comunità Cinque stelle chiedo di non rimanere spettatrice passiva di questo processo, chiedo di partecipare a una valutazione sincera di questa proposta di Statuto e di esprimersi ...AGI/Vista - "Ci siamo lasciati con il mio impegno a elaborare un progetto di riforma del M5s, che una volta condiviso ci avrebbe fatto partire con il piede giusto secondo un percorso chiaro. Ho inizia ...