La rivincita di Alvaro Morata | un gol contro gli insulti Ora può essere il suo Europeo

(Di lunedì 28 giugno 2021) Chi ci è andato più vicino di tutti è stato Ivan Rakitic. La leggenda croata ha voluto esprimere solidarietà ad– vittima di– con un pronostico bizzarro: “Spero segni 4 gol. Ma che la Spagna perda 5-4?. L’errore è stato sulla squadra vincente, ma non sulla natura rocambolesca del parziale. Le Furie Rosse si impongono sulla Croazia con un 5-3 mentre adbasta un gol fatto, un gol annullato e una grande prestazione di qualità e sacrificio per riprendersi la serenità necessaria in un grande torneo. Da questo momento in poi, per l’attaccante della Juventus inizia un altro ...