La ripresa in Italia è lenta, colpa anche della tasse, tra le più alte d'Europa (Di lunedì 28 giugno 2021) L'Europa ha presentato un report con le date di ritorno ai tempi pre Covid del reddito pro-capite nei vari paesi; il nostro target è secondo trimestre 2022, dai tre ai sei mesi dopo diverse nazioni, ma prima di Francia e Spagna. Tra i motivi della nostra lentezza rispetto agli altri quella sorta di «concorrenza sleale» interna alla Ue e dovuta alle differenti tassazioni tra paese e paese. Un'Unione europea spaccata a metà che nei prossimi due anni viaggerà a velocità diverse per quanto riguarda la ripresa economica. Secondo le ultime previsione Ocse si riusciranno a raggiungere i livelli di reddito pro capite pre pandemia solo verso la ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 giugno 2021) L'ha presentato un report con le date di ritorno ai tempi pre Covid del reddito pro-capite nei vari paesi; il nostro target è secondo trimestre 2022, dai tre ai sei mesi dopo diverse nazioni, ma prima di Francia e Spagna. Tra i motivinostra lentezza rispetto agli altri quella sorta di «concorrenza sleale» interna alla Ue e dovuta alle differenti tassazioni tra paese e paese. Un'Unione europea spaccata a metà che nei prossimi due anni viaggerà a velocità diverse per quanto riguarda laeconomica. Secondo le ultime previsione Ocse si riusciranno a raggiungere i livelli di reddito pro capite pre pandemia solo verso la ...

