La qualità della vita per anziani, giovani e bambini nei diversi territori (Di lunedì 28 giugno 2021) E’ la provincia a trionfare nelle classifiche della qualità della vita per anziani, bambini e giovani. Male le grandi aree metropolitane (Screen video)In attesa di quella del benessere, che per consuetudine viene stilata alla fine dell’anno corrente, tre nuove classifiche generazionali, ciascuna basata su 12 parametri, redatte da “Ilsole24Ore”, valutano la vivibilità dei diversi territori per i bambini, i giovani e gli anziani. Per ogni parametro, che evidenzia uno specifico aspetta che ... Leggi su ck12 (Di lunedì 28 giugno 2021) E’ la provincia a trionfare nelle classificheper. Male le grandi aree metropolitane (Screen video)In attesa di quella del benessere, che per consuetudine viene stilata alla fine dell’anno corrente, tre nuove classifiche generazionali, ciascuna basata su 12 parametri, redatte da “Ilsole24Ore”, valutano la vivibilità deiper i, ie gli. Per ogni parametro, che evidenzia uno specifico aspetta che ...

