La proteina spike e Robert Malone

In rete nelle ultime settimane è stato tutto un fiorire di immunologi con la laurea presa all'università della strada e virologi laureati all'università della vita con la specializzazione trovata nella busta dei lupini salati. Molti di questi luminari da internet stanno cominciando a far circolare le parole di tal Robert Malone (che, con un nome così, credevo fosse un attore di film porno). Robert Malone è un personaggio che, nella sua bio, si definisce tra le altre cose l'inventore dei vaccini a mRNA. Addirittura sua moglie ha scritto un lungo articolo su Linkedin per rivendicare questa paternità. In realtà, cercando in ...

