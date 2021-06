La promozione di DAZN: prezzo speciale per i nuovi abbonati [DETTAGLI] (Di lunedì 28 giugno 2021) DAZN si è aggiudicata i diritti tv delle partite del campionato di Serie A, è stata una svolta per le gare del massimo torneo italiano. Sky aveva comunicato i prezzi del nuovo abbonamento, trasmetterà solo tre partite per ogni weekend in co-esclusiva. Adesso anche DAZN ha svelato tutti i DETTAGLI dell’abbonamento, prevista una promozione speciale. “Dal 1 al 28 luglio sarà attiva una promozione dedicata a coloro che si abboneranno per la prima volta a DAZN: Offerta speciale fino al 28 luglio per 14 mesi a 19,99€ al mese, invece di 29,99€ al mese. Come ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 giugno 2021)si è aggiudicata i diritti tv delle partite del campionato di Serie A, è stata una svolta per le gare del massimo torneo italiano. Sky aveva comunicato i prezzi del nuovo abbonamento, trasmetterà solo tre partite per ogni weekend in co-esclusiva. Adesso ancheha svelato tutti idell’abbonamento, prevista una. “Dal 1 al 28 luglio sarà attiva unadedicata a coloro che si abboneranno per la prima volta a: Offertafino al 28 luglio per 14 mesi a 19,99€ al mese, invece di 29,99€ al mese. Come ...

Advertising

CalcioWeb : L'offerta di #DAZN per i nuovi abbonati: la promozione per le partite di #SerieA - antoniomilanocs : @DAZN_HELP_ITA @andrearancan97 Buongiorno io ho il pacchetto dazn che era stato attivato con la promozione sky lo s… - Big_Bee10 : @FeliceRaimondo @ChrisElMuss Perdona Felix, sai più nulla riguardo agli abbonati Dazn da Sky? Posso anche loro acce… - DAZN_HELP_ITA : @night0ne Daniele, la promozione si attiverà in automatico, non è necessaria alcuna azione da parte tua. - Leo67P : @DAZN_HELP_ITA buongiorno, ho un voucher dazn con sky fino al 30.06. Per accedere alla promozione dazn con 2 mesi g… -