LA NUOVA DOMENICA POMERIGGIO DI CANALE5, IDEE PER UN RILANCIO (Di lunedì 28 giugno 2021) E’ uno degli argomenti legati alla prossima stagione tv di cui si sta discutendo più spesso in questo periodo, stiamo parlando della possibile NUOVA DOMENICA POMERIGGIO di CANALE5. Dopo i fasti di qualche anno fa aiutati dalla blanda concorrenza di Rai1, da 2 anni e mezzo con il ritorno di Mara Venier a DOMENICA in che ha letteralmente resuscitato un format che sembrava destinato alla chiusura, CANALE5 ha alzato bandiera bianca e propone nel POMERIGGIO festivo soap e una striscia di DOMENICA Live a partire dalle 17.00, ma gli ascolti soprattutto questa ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 28 giugno 2021) E’ uno degli argomenti legati alla prossima stagione tv di cui si sta discutendo più spesso in questo periodo, stiamo parlando della possibiledi. Dopo i fasti di qualche anno fa aiutati dalla blanda concorrenza di Rai1, da 2 anni e mezzo con il ritorno di Mara Venier ain che ha letteralmente resuscitato un format che sembrava destinato alla chiusura,ha alzato bandiera bianca e propone nelfestivo soap e una striscia diLive a partire dalle 17.00, ma gli ascolti soprattutto questa ...

Advertising

bubinoblog : LA NUOVA DOMENICA POMERIGGIO DI CANALE5, IDEE PER UN RILANCIO - vittoriale : Domenica 4 luglio dalle 16.00 avrà luogo l’inaugurazione della nuova sezione del #Museo Renzi che ospiterà la… - nuova_venezia : Per procedere all’attivazione del nuovo super impianto i treni saranno fermati a Mestre dalle 23 di venerdì 2 lugli… - _DAGOSPIA_ : DOMENICA E' NATO IL QUINTO FIGLIO DI EWAN MCGREGOR, IL PRIMO DALLA NUOVA COMPAGNA MARY WINSTEAD...… - Jajo200 : @MauryKostanzo @caterinabalivo Secondo me starebbe bene in coppia con la Ferilli a condurre una nuova versione di B… -