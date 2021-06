La morte del sindacalista Adil Belakhdim per me è sintomo di un disagio profondo nel Paese (Di lunedì 28 giugno 2021) di Fabio Barbieri Condivido le riflessioni fatte il giorno dopo la morte del sindacalista Adil Belakhdim dall’amico Alvi Torrielli: abbiamo deciso di farlo oggi lontano dal clamore mediatico perché crediamo che ricordare è fondamentale, perché possa non ricapitare. Di fronte alla notizie del sindacalista travolto ed ucciso da un camionista per forzare il presidio di Biandrate, mille riflessioni si affastellano nelle mente, oltre al dolore per una morte assurda. Al di là del singolo episodio, su cui saranno gli inquirenti a dire l’ultima parola, quello che mi interessa è provare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) di Fabio Barbieri Condivido le riflessioni fatte il giorno dopo ladeldall’amico Alvi Torrielli: abbiamo deciso di farlo oggi lontano dal clamore mediatico perché crediamo che ricordare è fondamentale, perché possa non ricapitare. Di fronte alla notizie deltravolto ed ucciso da un camionista per forzare il presidio di Biandrate, mille riflessioni si affastellano nelle mente, oltre al dolore per unaassurda. Al di là del singolo episodio, su cui saranno gli inquirenti a dire l’ultima parola, quello che mi interessa è provare a ...

