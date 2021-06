La moglie di Dries Mertens festeggia i sei anni di matrimonio dagli spalti, lui: “Che donna” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Buon anniversario di matrimonio, piccolo”. È il cartellone che mostra una moglie, innamorata e orgogliosa, che sugli spalti indossa la maglia numero 14 del Belgio. Non è un caso, perché quello è il numero di Dries Mertens e lei è Kat Kerkhofs. Ieri hanno festeggiato sei anni di matrimonio e non c’era modo migliore per farlo, con una vittoria che proietta il Belgio, i diavoli rossi, ai quarti di finale da giocare venerdì 2 luglio contro l’Italia. Il post di Dries Mertens Alla fine del match, che ha visto ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) “Buonversario di, piccolo”. È il cartellone che mostra una, innamorata e orgogliosa, che sugliindossa la maglia numero 14 del Belgio. Non è un caso, perché quello è il numero die lei è Kat Kerkhofs. Ieri hannoto seidie non c’era modo migliore per farlo, con una vittoria che proietta il Belgio, i diavoli rossi, ai quarti di finale da giocare venerdì 2 luglio contro l’Italia. Il post diAlla fine del match, che ha visto ...

Advertising

CMercatoNews : ??La moglie di Dries #Mertens celebra l'anniversario di matrimonio con l'attaccante del #Belgio ???? ??Secondo voi l… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? Sorpresa per Dries #Mertens durante la sfida #BelgioPortogallo ?? Auguri speciali dalla moglie Kat - calciomercatoit : ?? Sorpresa per Dries #Mertens durante la sfida #BelgioPortogallo ?? Auguri speciali dalla moglie Kat - andreastoolbox : La moglie di Dries Mertens festeggia i sei anni di matrimonio dagli spalti, lui: Che donna - lastminutesnews : RT @Network_Easy: KAT fa uno SCHERZO a MERTENS in conferenza stampa!: Kat #Mertens #Scherzo Kat Kerkhofs, moglie di Mertens, in incognito i… -