La moglie di Andrea Belotti è Giorgia Duro: il passato da Miss e la figlia Vittoria (Di lunedì 28 giugno 2021) Il capitano del Torino e attaccante della Nazionale di calcio dell’Italia Andrea Belotti è sposato dal 2017 con Giorgia Duro. Lo scorso febbraio è nata la loro prima figlia Vittoria, che oggi ha 4 mesi. La coppia si è conosciuta anni fa, quando tra il 2013 e il 2015 Belotti giocava nel Palermo. La loro relazione da quel momento va a gonfie vele. Lo dimostrano le dediche pubbliche che si scambiano su Instagram: “Non credevo potesse esistere un amore così“, scrive Giorgia in un post Instagram. Chi è Giorgia Duro ex ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Il capitano del Torino e attaccante della Nazionale di calcio dell’Italiaè sposato dal 2017 con. Lo scorso febbraio è nata la loro prima, che oggi ha 4 mesi. La coppia si è conosciuta anni fa, quando tra il 2013 e il 2015giocava nel Palermo. La loro relazione da quel momento va a gonfie vele. Lo dimostrano le dediche pubbliche che si scambiano su Instagram: “Non credevo potesse esistere un amore così“, scrivein un post Instagram. Chi èex ...

