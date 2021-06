La ministra Cartabia a Milano: “Esempio virtuoso per il Paese” (Di lunedì 28 giugno 2021) Al centro dell’incontro il tema della riforma della giustizia. Nessun cenno allo scontro che ha travolto la procura Leggi su lastampa (Di lunedì 28 giugno 2021) Al centro dell’incontro il tema della riforma della giustizia. Nessun cenno allo scontro che ha travolto la procura

Ultime Notizie dalla rete : ministra Cartabia Violenze in carcere:Cartabia, fiducia in Penitenziaria Il Ministero della Giustizia segue con "preoccupazione" gli sviluppi dell'inchiesta di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato a numerose misure cautelari. "La Ministra Marta Cartabia, e i vertici del Dap - sottolinea una nota di via Arenula - rinnovano la fiducia nel corpo della Polizia Penitenziaria, restando in attesa di un pronto accertamento dei gravi ...

Cartabia, dobbiamo costruire 'ponte Genova' giustizia Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia intervenendo al Palazzo di Giustizia di Milano per presentare l'ufficio del processo e iniziando il suo "viaggio" nei distretti delle corti d'...

Milano, la ministra Cartabia: "Dobbiamo costruire il ponte di Genova della giustizia" La Repubblica "Li abbattiamo come vitelli": secondini aguzzini a S. M. Capua Vetere 52 misure cautelari per gli agenti: contestata anche la tortura. La ricostruzione di violenze e umiliazioni nelle chat dei poliziotti e nei racconti dei detenuti ...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente il 19 luglio al Teatro Greco di Siracusa Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Siracusa il 19 luglio per assistere, al Teatro Greco, a Coefore Eumenidi di Eschilo.

