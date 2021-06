“La mia forma fisica non mi convince”. Sonia Bruganelli non nasconde il suo timore (per il GF Vip) (Di lunedì 28 giugno 2021) Sonia Bruganelli al GF Vip, l’affare si complica. Fuori Pupo e Antonella Elia, per la prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, il ripescaggio dalla casa di Adriana Volpe la moglie di Paolo Bonolis sembrava essere stata come la prescelta per un’edizione che preannuncia grandi colpi di scena. Non appena ricevuta la conferma, non poteva mancare anche la reazione di Paolo Bonolis che attraverso un post reso noto su Instagram: “E mo’ so ca…i tuoi Alfonso Signorini”. Ed effettivamente oltre a Sonia Bruganelli anche Adriana Volpe non mancherà di dire la sua nel salottino del reality show più seguito di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021)al GF Vip, l’affare si complica. Fuori Pupo e Antonella Elia, per la prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, il ripescaggio dalla casa di Adriana Volpe la moglie di Paolo Bonolis sembrava essere stata come la prescelta per un’edizione che preannuncia grandi colpi di scena. Non appena ricevuta la conferma, non poteva mancare anche la reazione di Paolo Bonolis che attraverso un post reso noto su Instagram: “E mo’ so ca…i tuoi Alfonso Signorini”. Ed effettivamente oltre aanche Adriana Volpe non mancherà di dire la sua nel salottino del reality show più seguito di ...

