La maglietta che si connette al 5G e può salvare la vita (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - Una maglietta con sensori immersi nel tessuto, senza componenti metallici, in grado di rilevare i nostri parametri bio-vitali e di trasmetterli, in modo intelligente e super veloce, in 5G. Si chiama YouCare, è frutto di un progetto nato in collaborazione tra AccYouRate, un'azienda italiana, e il gigante tecnologico cinese ZTE ed è stata presentata nel giorno di apertura del Mobile World Congress a Barcellona, tra le più importanti fiere del settore TLC in Europa e nel mondo (che torna dopo un anno di stop a causa dell'emergenza Covid). In Spagna è stato presentato un prototipo. A settembre poi sono già in programma i primi test di connettività 5G ... Leggi su agi (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - Unacon sensori immersi nel tessuto, senza componenti metallici, in grado di rilevare i nostri parametri bio-li e di trasmetterli, in modo intelligente e super veloce, in 5G. Si chiama YouCare, è frutto di un progetto nato in collaborazione tra AccYouRate, un'azienda italiana, e il gigante tecnologico cinese ZTE ed è stata presentata nel giorno di apertura del Mobile World Congress a Barcellona, tra le più importanti fiere del settore TLC in Europa e nel mondo (che torna dopo un anno di stop a causa dell'emergenza Covid). In Spagna è stato presentato un prototipo. A settembre poi sono già in programma i primi test di connettività 5G ...

