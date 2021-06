La Lucarelli difende il Cristo gay blasfemo: meglio quello del rosario di Salvini. I follower la attaccano (Di lunedì 28 giugno 2021) La Lucarelli difende il Cristro Lgbt e provoca Salvini. Il web la stronca: «Sei volgarmente di parte». Niente, non c’è proprio niente da fare: per Selvaggia Lucarelli l’acrimonia è più forte della ragione. E pur di prendersela con l’avversario politico di turno e, in questo caso, il nemico di sempre: Matteo Salvini, arriverebbe davvero a dire che Gesù Cristo è morto di freddo. Del resto ormai è notorio: pur di sostenere l’indifendibile e finire al centro delle polemiche social, la giornalista del Fatto Quotidiano si posiziona regolarmente contro il sentire dei più. In nome di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 giugno 2021) Lail Cristro Lgbt e provoca. Il web la stronca: «Sei volgarmente di parte». Niente, non c’è proprio niente da fare: per Selvaggial’acrimonia è più forte della ragione. E pur di prendersela con l’avversario politico di turno e, in questo caso, il nemico di sempre: Matteo, arriverebbe davvero a dire che Gesùè morto di freddo. Del resto ormai è notorio: pur di sostenere l’indifendibile e finire al centro delle polemiche social, la giornalista del Fatto Quotidiano si posiziona regolarmente contro il sentire dei più. In nome di ...

