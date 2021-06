La lettera di una donna di mezza età che non sa come presentarsi ai nuovi colleghi di lavoro per paura del loro giudizio (Di lunedì 28 giugno 2021) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «La mia giovane capa – mi scrive Adriana – ha organizzato un caffè virtuale tra colleghi, per scambiare una chiacchierata e conoscerci meglio, visto che alcuni, i nuovi arrivati, lavorando da remoto, non si sono mai incontrati. Cinque minuti ciascuno per parlare di noi, non del lavoro. Io non so cosa dire, Antonella. Sono la più anziana e la meno realizzata, quella che ha mancato i principali traguardi della vita. Carriera, famiglia, matrimonio, relazioni, figli, non posso selezionare nessuna di queste caselle. Ho pochi amici, e distanti. Ho fatto pace con me stessa adesso, perdonata per ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 giugno 2021) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «La mia giovane capa – mi scrive Adriana – ha organizzato un caffè virtuale tra, per scambiare una chiacchierata e conoscerci meglio, visto che alcuni, iarrivati, lavorando da remoto, non si sono mai incontrati. Cinque minuti ciascuno per parlare di noi, non del. Io non so cosa dire, Antonella. Sono la più anziana e la meno realizzata, quella che ha mancato i principali traguardi della vita. Carriera, famiglia, matrimonio, relazioni, figli, non posso selezionare nessuna di queste caselle. Ho pochi amici, e distanti. Ho fatto pace con me stessa adesso, perdonata per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dio 'si avvicina con amore ad ognuno dei suoi figli, a tutti e ad ognuno di loro. Il suo cuore è aperto a tutti. Lu… - Emagorno : Ho letto con attenzione la lettera di Jasmine Cristallo. Sono pronto a fare 1000 passi indietro a una condizione:… - NicolaPorro : #Draghi ha finalmente deciso di lasciare libertà di scelta sulla seconda dose #AstraZeneca. Ma qualcosa non torna,… - bianchiangelica : RT @aledenicola: Comunque basta saperlo, la lettera dei 190 ecomunisti è semplicemente intimidatoria. Salvo i più sprovveduti, non penso ch… - corra_franco : RT @Marzia_M: 17 premier dell’UE fra cui #Draghi, hanno firmato una lettera in cui stigmatizzano pesantemente l’approccio ungherese ai diri… -