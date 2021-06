La lettera di Papa Francesco al prete gesuita che difende i diritti Lgbtq | «Dio è padre di tutti»

Agenzia_Ansa : Dio 'si avvicina con amore ad ognuno dei suoi figli, a tutti e ad ognuno di loro. Il suo cuore è aperto a tutti. Lu… - repubblica : La lettera del Papa al prete degli omosessuali: “Dio è padre di tutti” - HuffPostItalia : Il papa scrive una lettera di sostegno a padre James Martin, difensore dei diritti Lgbt - ChiranAngelgela : Le contraddizioni della Chiesa cattolica. O forse è il papa che prova a metterci una pezza #DdlZan_Subito_Legge - Travagliato : RT @francofontana43: La lettera del Papa al gesuita Usa James Martin, che da anni ha a cuore il dialogo con la comunità Lgbt: “Dio è vicino… -

Ultime Notizie dalla rete : lettera Papa

Dio 'si avvicina con amore ad ognuno dei suoi figli, a tutti e ad ognuno di loro. Il suo cuore è aperto a tutti e a ciascuno. Lui è Padre'. CosìFrancesco in una breveautografa in spagnolo inviata al padre gesuita James Martin , che svolge il suo apostolato tra le persone Lgbt , in occasione del webinar 'Outreach 2021', ...Dio 'si avvicina con amore ad ognuno dei suoi figli, a tutti e ad ognuno di loro. Il suo cuore è aperto a tutti e a ciascuno. Lui è Padre'. Sono le parole diFrancesco contenute in unaautografa, scritta in spagnolo, inviata dal pontefice al padre gesuita James Martin, che svolge il suo apostolato tra le persone Lgbt, in occasione del webinar '...Lo scritto - datato 21 giugno, ma pubblicato solo oggi su Twitter dal reverendo - arriva dopo le polemiche per la nota emessa dal Vaticano, in contrasto con il Ddl Zan Ricevi le storie e i migliori bl ...Nuova spallata di Papa Francesco alle cosiddette dogane pastoeali che impediscono ai cattolici irregolari di ricevere i sacramenti e vivere la vita delle parrocchie. Scrive il Papa a padre James Marti ...