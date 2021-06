La lettera di Papa Francesco al prete che difende i gay | “Dio è padre di tutti”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Non si è ancora esaurita la scia di polemiche per la nota verbale inviata dal Vaticano per chiedere la modifica del ddl Zan. Intanto peròJames Martin,gesuita famoso in tutto il mondo per le sue aperture e il suo lavoro di accoglienza verso le persone omosessuali, ha ricevuto unada, che è piena di parole inclusive. Dio “si avvicina con amore ad ognuno dei suoi figli, ae ad ognuno di loro. Il suo cuore è aperto ae a ciascuno. Lui è”, scrivenella ...

Dio 'si avvicina con amore ad ognuno dei suoi figli, a tutti e ad ognuno di loro. Il suo cuore è aperto a tutti e a ciascuno. Lui è Padre'. Lo ha scritto Papa Francesco in una breve lettera autografa in spagnolo inviata al padre gesuita James Martin, che svolge il suo apostolato tra le comunità Lgbt. Il contenuto della missiva è stato reso noto da ...