La lettera di Papa Francesco al prete che difende i diritti Lgbt

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 giugno 2021) Mentre il Vaticano è ancora al centro del dibattito per la Nota Verbale inviata all’ambasciatore italiano Pietro Sebastiani sul ddl Zan, arriva la notizia di unascritta daa padre James Martin, ilgesuita famoso in tutto il mondo per le sue aperture verso iq. I punti chiave della“Grazie per la capacità di essere prossimo alle persone con quella vicinanza che aveva Gesù e che riflette la vicinanza di Dio. Prego per i tuoi fedeli, i tuoi “parrocchiani”, tutti coloro che il Signore ha posto accanto a te perché tu ti prenda ...