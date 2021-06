La Lega B annuncia: ritiro Reggina a Sarnano dal 14 luglio. Ma dal club amaranto ancora nessuna ufficialità (Di lunedì 28 giugno 2021) Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb La Lega B ha annunciato date e località dei ritiri delle 20 squadre: per la Reggina c’è Sarnano, ma si attende ancora l’ufficialità dal club Tra due giorni si chiude anche sulla carta, ma è già così da un po’, la vecchia stagione calcistica, la 2020-2021. Da giovedì 1 luglio, pure in Serie B – e pure per la Reggina – avrà inizio la nuova. Sul campo la squadra amaranto la comincerà il 10 luglio con il raduno al Sant’Agata e le consuete visite mediche di rito. Poi, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb LaB hato date e località dei ritiri delle 20 squadre: per lac’è, ma si attendel’dalTra due giorni si chiude anche sulla carta, ma è già così da un po’, la vecchia stagione calcistica, la 2020-2021. Da giovedì 1, pure in Serie B – e pure per la– avrà inizio la nuova. Sul campo la squadrala comincerà il 10con il raduno al Sant’Agata e le consuete visite mediche di rito. Poi, ...

