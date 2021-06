La Lazio vicinissima a Toma Basic: affare da 10 milioni di euro (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Napoli l'ha inseguito a lungo, per poi forse decidere di non affondare il colpo. Non è dato sapere, ora, se Toma Basic sarà un rimpianto, ma a quanto pare non sarà azzurro. Indosserà una maglia di tonalità più chiara, quella della Lazio. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, sembra davvero vicino ai biancocelesti. Maurizio Sarri avrà così a disposizione il primo rinforzo. L'affare - secondo il quotidiano - potrebbe chiudersi già questa settimana a 10 milioni e 1,5 di stipendio. Centrocampista di buona tecnica, il classe '96 arriverebbe dal Bordeaux dove ha militato fino all'ultima ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Napoli l'ha inseguito a lungo, per poi forse decidere di non affondare il colpo. Non è dato sapere, ora, sesarà un rimpianto, ma a quanto pare non sarà azzurro. Indosserà una maglia di tonalità più chiara, quella della. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, sembra davvero vicino ai biancocelesti. Maurizio Sarri avrà così a disposizione il primo rinforzo. L'- secondo il quotidiano - potrebbe chiudersi già questa settimana a 10e 1,5 di stipendio. Centrocampista di buona tecnica, il classe '96 arriverebbe dal Bordeaux dove ha militato fino all'ultima ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio vicinissima Calciomercato Inter, Mourinho tenta lo sgambetto per l'esterno: contatti avviati La dirigenza giallorossa sarebbe vicinissima a chiudere per i primi due colpi: Rui Patricio dal ... L'esterno serbo, oltre che all'Inter, piacerebbe anche alla Lazio ma la Roma sarebbe la squadra più ...

La Di Maio gioventù Un cambio importante per una figura vicinissima a Casaleggio jr e prima ancora a Beppe Grillo. ... come l'Ong Medici Senza Frontiere (in Campania) e il network Azione contro la Fame (in Lazio, ...

Lazio, vicino il colpo Basic a centrocampo: l'affare potrebbe chiudersi in settimana TUTTO mercato WEB Lazio, vicino il ritorno di Felipe Anderson: contatti con il West Ham Il ritorno di Felipe Anderson alla Lazio sembra sempre più vicino. Il brasiliano, di proprietà del West Ham, piace molto a Sarri e gli Hammers sono pronti a cederlo per una cifra che si aggirerebbe in ...

LAZIO, Più VICINO IL RITORNO DI FELIPE ANDERSON Il ritorno di Felipe Anderson alla Lazio diventa un'ipotesi ogni giorno più concreta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il brasiliano di ...

