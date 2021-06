La Grecia regala 150 euro ai giovani che si fanno i vaccini | sotto forma di viaggi o concerti gratis

(Di lunedì 28 giugno 2021) Per invogliare i piùa vaccinarsi, il governo greco promette 150a tutte le persone tra i 18 ed i 25 anni che si vaccineranno contro il Covid. E’ stato il primo ministro, Kyriakos Mitsotakis, ad annunciare la misura che interessa quasi un milione di greci, esattamente 940mila persone che rientrano in questo gruppo di età., arrivano i bonus Il governo, ha spiegato il premier, intende così stanziare 141 milioni diper questa iniziativa tesa ad arrivare al 60% della popolazione vaccinata entro la fine di luglio. In realtà, non verranno consegnati i contatti ai ...

