La Grecia offre il 'freedom pass' ai giovani: vaccinazioni in cambio di denaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Il governo di Atene offre una ricompensa, pari a 150 euro, ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Il vaccino di scambio ha trovato infatti giurisdizione in ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 giugno 2021) Il governo di Ateneuna ricompensa, pari a 150 euro, ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Il vaccino di sha trovato infatti giurisdizione in ...

Advertising

globalistIT : - pphilophobia : Vorrei tornare alla serenità delle me in vacanza di maturità in grecia in spiaggia mi innamoro del barista greco fr… - pocissima : RT @lonelyplanet_it: Ai viaggiatori più intraprendenti l’estremità orientale della Grecia offre inoltre languide coste, paesaggi lussureggi… - arcocielo : RT @lonelyplanet_it: Ai viaggiatori più intraprendenti l’estremità orientale della Grecia offre inoltre languide coste, paesaggi lussureggi… - lonelyplanet_it : Ai viaggiatori più intraprendenti l’estremità orientale della Grecia offre inoltre languide coste, paesaggi lussure… -