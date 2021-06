La Grecia costruisce dei campi fortificati per isolare i profughi

(Di lunedì 28 giugno 2021) L’Ue ha investito quest’anno 276 milioni di euro per la costruzione di nuove strutture su cinque isole greche. Nonostante le proteste il governo esalta il modello, e vorrebbe darlo in gestione ad aziende private. Leggi

Il campo di container bianchi si estende su 63mila metri quadri, su una collina disabitata. Dalle imbarcazioni da diporto che entrano nella baia di Lakki, nella parte meridionale di Lero, non si vede ...L'Ue ha investito quest'anno 276 milioni di euro per la costruzione di nuove strutture su cinque isole greche. Nonostante le proteste il governo esalta il modello, e vorrebbe darlo in gestione ad azie ...