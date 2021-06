(Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLaespugna il PalaCarnera di Udine in gara 4 di Finale Playoff e conquista la promozione nella massima. Una stagione straordinaria per la squadra del Presidente Grassi e dei suoi soci Tavassi ed Amoroso, del GM Mirenghi, di Coach Sacripanti e di tutto lo staff Tecnico, Medico e Dirigenziale, già vincitrice della Coppa Italia, culminata con il grande obiettivo dellaA. Partita intensa ad Udine con il successo per 77-67 dellagrazie ad uno straordinario ultimo quarto. Il presidente Grassi: “ Oggi, per me e per la ...

Advertising

LegaBasketA : Benvenuti GeVi Napoli Basket! #TuttoUnAltroSport - 1926_cri : RT @LegaBasketA: Benvenuti GeVi Napoli Basket! #TuttoUnAltroSport - gaetanoporto : RT @LegaBasketA: Benvenuti GeVi Napoli Basket! #TuttoUnAltroSport - anteprima24 : ** La Gevi #Napoli Basket è in serie A1 dopo 13 anni: 'Un giorno straordinario' ** - 1926_cri : Quest'anno le gioie sportive napoletane sono state: I giovani del Napoli promossi in Primavera 1. Le ragazze del… -

Ultime Notizie dalla rete : Gevi Napoli

Latorna nella Serie A1 di basket battendo in gara 4 di play off A2 l' Apu Udine per 77 - 67 . Un appuntamento con la massima serie atteso 13 anni e che, finalmente, ieri è divenuto realtà. ...Sacripanti 7,5 Tabellino APU OLD WILD WEST UDINE -67 - 77 (17 - 22, 38 - 38, 53 - 56) APU OLD WILD WEST UDINE: Johnson 12 punti, Deangeli, Schina, Antonutti 3, Mobio, Mian 15, Foulland ...La Gevi Napoli Basket espugna il PalaCarnera di Udine in gara 4 di Finale Playoff e conquista la promozione nella massima serie. Una stagione ...Gevi Napoli si aggiudica ad Udine la promozione in serie A ( Tabellone Oro del Campionato di Serie A2). Sono 13 anni che una squadra partenopea mancava dalla massima serie. In gara 4 ...