La Francia è eliminata! Tutti in piedi per la Svizzera | Mbappè sbaglia il rigore decisivo | fallimento di Deschamps

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 28 giugno 2021) Lavede i fantasmi, poi riesce a ribaltare lama nel finale deve fare i conti con la rimonta pazzesca della squadra di Petkovic. Grandissima prestazione dellache ha giocato una partita di altissimo livello contro un avversario nettamente superiore dal punto di vista tecnico. La partita si è decisa dopo i calci di rigori. Laè eliminata. Mbappé e compagni non sembrano il giornata, lapassa in vantaggio con un colpo di testa bellissimo di Seferovic. Nella ripresa la grande occasione: Ricardo Rodriguez si fa ipnotizzare dal dischetto da Lloris. In pochi minuti la ...