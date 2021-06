La FIGC: "Ci inginocchieremo per solidarietà agli avversari, ma non condividiamo la campagna" (Di lunedì 28 giugno 2021) La FIGC ha diramato una nota ufficiale, finalmente, per prendere posizione in merito alla questione dell'inginocchiarsi prima dell'inizio della partita contro il Belgio: "La squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per la campagna in sé, che non condividiamo. Se i giocatori del Belgio si inginocchieranno allora lo faranno anche i nostri, per essere solidali con loro". Sicuramente questa dichiarazione farà discutere, come quella del capitano Giorgio Chiellini prima della partita contro l'Austria. Almeno, questa volta, è stata presa una decisione ufficiale, condivisibile o meno. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Laha diramato una nota ufficiale, finalmente, per prendere posizione in merito alla questione dell'inginocchiarsi prima dell'inizio della partita contro il Belgio: "La squadra si inginocchierà percon glie non per lain sé, che non. Se i giocatori del Belgio si inginocchieranno allora lo faranno anche i nostri, per essere solidali con loro". Sicuramente questa dichiarazione farà discutere, come quella del capitano Giorgio Chiellini prima della partita contro l'Austria. Almeno, questa volta, è stata presa una decisione ufficiale, condivisibile o meno.

GesuKrishna : FIGC ingiocabile quando si tratta di scontentare tutti. 'ci inginocchieremo ma solo per trollare ????' - ThePepps10 : Nota #FIGC: 'Non aderiamo alla campagna #BlackLivesMatter ma col #Belgio ci inginocchieremo per solidarietà verso i… - quisonofrank : ma chi è che cura la comunicazione della @FIGC? dire semplicemente 'non ci inginocchieremo' avrebbe avuto molta p… - STnews365 : Italia, Chiellini: 'Non ci inginocchieremo'. Il difensore degli Azzurri: ' Cercheremo di combattere il razzismo in… -