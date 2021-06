La FIGC: “Ci inginocchieremo, ma non condividiamo la campagna Black Lives Matter” (Di lunedì 28 giugno 2021) La nazionale si inginocchia, ma non condivide la campagna Black Lives Matter. Questo è quanto emerge dal comunicato – con una logica un po’ contorta – emesso dalla FIGC per affrontare la tematica. Nei giorni precedenti Italia-Austria è stato il caso più significativo della settimana, ora assume altri connotati. La FIGC ha infatti emesso il seguente comunicato: “La squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per la campagna in sé, che non condividiamo. Se i giocatori del Belgio si inginocchieranno allora lo faranno anche i nostri, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 giugno 2021) La nazionale si inginocchia, ma non condivide la. Questo è quanto emerge dal comunicato – con una logica un po’ contorta – emesso dallaper affrontare la tematica. Nei giorni precedenti Italia-Austria è stato il caso più significativo della settimana, ora assume altri connotati. Laha infatti emesso il seguente comunicato: “La squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per lain sé, che non. Se i giocatori del Belgio si inginocchieranno allora lo faranno anche i nostri, ...

Advertising

pepebigne : RT @LeBombeDiVlad: #EURO2020 - ???? #Italia in ginocchio per solidarietà agli avversari, non per la campagna #BlackLivesMatter ?? La nota d… - zazoomblog : La FIGC: Ci inginocchieremo per solidarietà agli avversari ma non condividiamo la campagna - #FIGC:… - MarcoG157 : RT @GesuKrishna: FIGC ingiocabile quando si tratta di scontentare tutti. 'ci inginocchieremo ma solo per trollare ????' - daijkal : @farted94 ma infatti bastava dire ''non ci inginocchieremo, ma siamo attenti alle battaglie contro le discriminazio… - LeBombeDiVlad : #EURO2020 - ???? #Italia in ginocchio per solidarietà agli avversari, non per la campagna #BlackLivesMatter ?? La n… -