La Figc | “Black Lives Matter | imporre un comportamento sarebbe prevaricazione”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ecco la nota ufficiale dellasull’inginocchiamento della Nazionale, sull’adesione al. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel ribadire il suo impegno incondizionato e quello di tutti gli Azzurri contro il razzismo e ogni discriminazione, ha ritenuto opportuno lasciare alla squadra la libertà di aderire alla campagna ‘’. Come già affermato dal Presidente Gabriele Gravina non più tardi di una settimana fa, laritiene che l’imposizione di qualsivogliarappresenti in sé una forma ...

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel ribadire il suo impegno incondizionato e quello di tutti gli Azzurri contro il razzismo e ogni discriminazione, ha ritenuto opportuno lasciare alla squadra la libertà di aderire alla campagna 'Black Lives Matter'. Come già affermato dal Presidente Gabriele Gravina non più tardi di una settimana fa, la FIGC ritiene che l'imposizione di qualsivoglia gesto rappresenti in sé una forma di discriminazione.