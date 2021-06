La Ferragni mostra il lato B: i social impazziscono (Di lunedì 28 giugno 2021) Chiara Ferragni, la nota influencer, ha deciso di postare uno scatto davvero hot. Una immagine che avrà fatto felice molti e nei commenti lo si percepisce subito. Chiara Ferragni (Instagram)L’ultimo post su Instagram di Chiara Ferragni è qualcosa che farà molto felice i suoi tantissimi seguaci. Ricordiamo che lei è tra le più seguite al mondo e vanta oltre 24 milioni di follower. Ogni personaggio importante si lascia andare a degli scatti sensuali. Oggi è toccato alla nota influencer che ha dedicato uno scatto tra l’ironico e il sensuale. Naturalmente i commenti sono stati dello stesso tenore e sono arrivati in massa. La ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 giugno 2021) Chiara, la nota influencer, ha deciso di postare uno scatto davvero hot. Una immagine che avrà fatto felice molti e nei commenti lo si percepisce subito. Chiara(Instagram)L’ultimo post su Instagram di Chiaraè qualcosa che farà molto felice i suoi tantissimi seguaci. Ricordiamo che lei è tra le più seguite al mondo e vanta oltre 24 milioni di follower. Ogni personaggio importante si lascia andare a degli scatti sensuali. Oggi è toccato alla nota influencer che ha dedicato uno scatto tra l’ironico e il sensuale. Naturalmente i commenti sono stati dello stesso tenore e sono arrivati in massa. La ...

Crissssssssstal : RT @scelgoharry: Ma la gente che commenta i post di Chiara Ferragni dicendole 'è inutile che metti tanti post al giorno e mentre sei nuda,… - p____aolaren : @CLPortland @capulliarianna Per me meno male che c’è la Ferragni che mostra che una donna non si deve annullare per… - asia0961 : RT @scelgoharry: Ma la gente che commenta i post di Chiara Ferragni dicendole 'è inutile che metti tanti post al giorno e mentre sei nuda,… - scelgoharry : Ma la gente che commenta i post di Chiara Ferragni dicendole 'è inutile che metti tanti post al giorno e mentre sei… - infoitcultura : Chiara Ferragni mostra le sue preferite. L’ultima novità dell’influencer: ma quanto costa? – FOTO -