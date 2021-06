La faida Grillo-Conte spacca i grillini liguri. E i fan dell’ex premier spingono per il cambio

Advertising

Aldo_Cioffi : RT @panorama_it: Nei 5 stelle è esplosa la faida Grillo-Conte, Leu è tagliata fuori dal Pnrr, il Pd perde centralità nei gangli dello Stato… - mlpedo1 : RT @panorama_it: Nei 5 stelle è esplosa la faida Grillo-Conte, Leu è tagliata fuori dal Pnrr, il Pd perde centralità nei gangli dello Stato… - marianna_eg : “Faida interna di un partito morente probabilmente si risolverà oppure no, ma protagonisti, ominicchi e quaquaraquà… - miagmarsuren : RT @panorama_it: Nei 5 stelle è esplosa la faida Grillo-Conte, Leu è tagliata fuori dal Pnrr, il Pd perde centralità nei gangli dello Stato… - panorama_it : Nei 5 stelle è esplosa la faida Grillo-Conte, Leu è tagliata fuori dal Pnrr, il Pd perde centralità nei gangli dell… -

Ultime Notizie dalla rete : faida Grillo

Conte e? "La coppia migliore": anche stavolta Toninelli non ha capito nulla, travolto così - GuardaMa come finirà questa? "Si arriverà ad una composizione, questo interessa soprattutto a Conte ... Chi se lo prende, una corrente del Pd? No, troveranno una sintesi, assai più gradita ache ...Nei pentastellati prevale la confusione per la lotta al vertice del M5S. Battelli: «Beppe imprescindibile». Valente: «Serve un rinnovamento» ...Ai vertici del Pd continuano a guardarsi bene dal prendere parte pubblicamente nella faida M5S. Ma è chiaro che il rapporto- anche personale- tra Enrico Letta e Giuseppe Conte è uno dei pilastri della ...