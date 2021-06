La cucina come una galleria d’arte: 4 modelli di frigo Bespoke personalizzati da artisti (Di lunedì 28 giugno 2021) Da oggetto puramente funzionale, il frigorifero è diventato un elemento d’arredo di casa. E allora perché non farlo incontrare direttamente con l’arte? E’ da questa idea che nasce la collaborazione tra Samsung e quattro artisti, Diego Cusano, Fernando Cobelo, Camilla Falsini e Outline, che hanno personalizzato con una loro opera altrettanti pezzi unici di frigoriferi Bespoke, una gamma già ‘attiva’ su questo fronte perché creata dall’azienda coreana con l’intento proprio di dare personalità e colore alle cucine, attraverso la possibilità di scegliere l’estetica e i moduli che compongono l’elettrodomestico in base ai propri ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) Da oggetto puramente funzionale, ilrifero è diventato un elemento d’arredo di casa. E allora perché non farlo incontrare direttamente con l’arte? E’ da questa idea che nasce la collaborazione tra Samsung e quattro, Diego Cusano, Fernando Cobelo, Camilla Falsini e Outline, che hanno personalizzato con una loro opera altrettanti pezzi unici diriferi, una gamma già ‘attiva’ su questo fronte perché creata dall’azienda coreana con l’intento proprio di dare personalità e colore alle cucine, attraverso la possibilità di scegliere l’estetica e i moduli che compongono l’elettrodomestico in base ai propri ...

Advertising

MakerFaireRome : #plasticfree Dalla #Giamaica la startup @BambusaJamaica, specializzata nella fabbricazione #sostenibile di prodotti… - fisco24_info : La cucina come una galleria d'arte: 4 modelli di frigo Bespoke personalizzati da artisti: Collaborazione tra il col… - PlauraLaura : Hai visto? Tutti al ristorante , Come se non mangiassero da un anno e mezzo. Il fatto è che se semo rotti i cojoni de cucina’. - gh0ulevi : comunque assurdo come sono sordi lui e mamma visto che la cucina è più vicina alla loro stanza che alla mia e non a… - gh0ulevi : c'era la tv in cucina ad altissimo volume e mi sono spaventata perché probabilmente si è accesa da sola come al sol… -