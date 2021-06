La Corte Suprema Usa dà ragione a un transgender sull'utilizzo dei bagni della scuola (Di lunedì 28 giugno 2021) La Corte Suprema Usa ha rifiutato di negare agli studenti transgender il diritto di utilizzare, a scuola, i bagni corrispondenti alla loro identità di genere. La decisione è relativa al caso di Gavin ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 giugno 2021) LaUsa ha rifiutato di negare agli studentiil diritto di utilizzare, a, icorrispondenti alla loro identità di genere. La decisione è relativa al caso di Gavin ...

