La Coalizione anti-Is si riunisce a Roma e guarda all’Africa

ItalyMFA : I lavori della Coalizione Globale anti Daesh coinvolgono i Ministri degli Esteri e i rappresentanti delle Istituzio… - ItalyMFA : Per la prima volta, l' ???? sta per ospitare a #Roma i lavori della Ministeriale della Coalizione anti-Daesh, co-pres… - ItalyMFA : Tutto pronto a Roma ???? per accogliere le 81 delegazioni che parteciperanno alla Ministeriale della Coalizione Anti-… - chiffonlaura : RT @ItalyMFA: I lavori della Coalizione Globale anti Daesh coinvolgono i Ministri degli Esteri e i rappresentanti delle Istituzioni di 83 n… - chiffonlaura : RT @ItalyMFA: #OneMissionManyNations | Il Ministro @luigidimaio co-presiede con il SdS USA @SecBlinken la Riunione Ministeriale della Coali… -

Ultime Notizie dalla rete : Coalizione anti

... Luigi Di Maio, nella conferenza stampa tenuta con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, al termine del vertice dellainternazionale- Isis. Di Maio ha rimarcato come la ...... Luigi Di Maio, nella conferenza stampa tenuta con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, al termine del vertice dellainternazionale- Isis. Di Maio ha rimarcato come la ...Tutti gli Stati membri della coalizione anti-Daesh si sono impegnati a Roma per continuare a combattere il terrorismo in Iraq e Siria e ...Oggi 28 giugno, gli 83 membri della Coalizione globale anti-Isis si stanno incontrando a Roma per la per la prima volta in assoluto per la ministeriale plenaria presieduta dal ministro degli Esteri ...