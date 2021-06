La città per gli over 60? Trento (Di lunedì 28 giugno 2021) La città in cui si vive meglio dopo i 60 anni è Trento, lo rivela una nuova ricerca: ma è Milano a fare da traino per l'importo medio delle pensioni Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 giugno 2021) Lain cui si vive meglio dopo i 60 anni è, lo rivela una nuova ricerca: ma è Milano a fare da traino per l'importo medio delle pensioni

Advertising

BeppeSala : Milano è oggi una città contemporanea, accogliente e inclusiva dove si è liberi di essere e di amare. Da qui voglia… - ItaliaViva : Agropoli: Italia Viva si presenta e lancia la sfida per il futuro della città | VIDEO - lauraboldrini : Le piazze di importanti città si riempiono dei colori dell'arcobaleno per il #Pride2021 Sono le piazze di chi chie… - maritecar5 : @OfficialTozzi Un consiglio per le blatte per favore. Spero sempre che la gatta le uccida ma non sempre è così. Cag… - TibetNews11 : Il #concorso per il #logo dell'immagine della città di Hezuo nella prefettura di Gannan e il concorso per la raccol… -