La chiesa di San Nicola è senza fondi E il prete si appella a Putin | “Aiutaci tu”

Roma, 28 giu – "Vladimir, Aiutaci tu". A Napoli non ci sono abbastanza fondi per completare il restauro della chiesa di San Nicola alla Carità. E così il parroco si appella nientemeno che a Vladimir Putin. Sembra quasi uno scherzo, ma non lo è affatto. Padre Mario Rega chiede davvero aiuto al presidente russo, persuaso che San Nicola – santo particolarmente venerato anche dai cristiani ortodossi – possa scuotere Putin.

