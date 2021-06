La chiamata durante il matrimonio | «La seconda dose è anticipata» | sposa lascia il pranzo di nozze

(Di lunedì 28 giugno 2021) Una storia alquanto particolare arriva da Frosinone dove unaha addiritturato il propriodiper recarsi al centro vaccinale. Il motivo? Improvvisamente le era stato anticipato il richiamo del vaccino ma la donna, Floriana Mancini, non ci ha pensato su due volte e insieme a suo marito, Invan Marotta, si è recato subito all’HUB Stellantis di Piedimonte San Germano per ricevere la. Alessio D’Amato (Ass. Sanità Regione Lazio): «Comportamento cittadini del Lazio encomiabile» «Mi ha molto colpito il gesto della neoche ha mostrato un ...

