La Cassazione stabilisce la legittimità del licenziamento di chi sfrutta la 104 per fare la spesa

Loha stabilito che il licenziamento del lavoratore che sfrutta i giorni di permesso, con la legge 104 per fare la spesa e andare al mare con la propria famiglia, è legittimo. Lo ha fatto con ...Essouna deroga alla tutela del copyright: a determinate condizioni, si può pubblicare ... Come ha stabilito lain un'ordinanza del 6 giugno 2018, un'opera "derivata", per essere ...Rigettato il ricorso di un dipendente licenziato dalla Poste Italiane spa, contro la decisione della Corte d’Appello di Bari ...Nella sentenza della Cassazione letta dall'AGI i giudici evidenziano che in due giorni nell'agosto del 2017 l'uomo, oltre che recarsi al supermercato, era andato al mare con la famiglia ...