La bravata costa cara | si rompe le gambe nell' incursione notturna in palestra

(Di lunedì 28 giugno 2021) Milano, 28 giugno 2021 -di un gruppo di ragazzini allaZero Gravity di via Valvassori Peroni, in zona Lambrate. Lasi è chiusa male per un diciannovenne, che, ...

Milano, 28 giugno 2021 - Incursione notturna di un gruppo di ragazzini alla palestra Zero Gravity di via Valvassori Peroni, in zona Lambrate. Lasi è chiusa male per un diciannovenne, che, saltando maldestramente su un tappeto elastico insieme ad altri otto amici, si è procurato la frattura di tibia e perone di entrambe le gambe ; ...Lagliuna multa di 450 euro. Un anno prima una coppia di turisti americani decide di farsi un bagno nella fontana di Trevi. Gli agenti della polizia municipale sanzionano anche due ...L’incidente nella notte in zona Città Studi, i ragazzi si erano introdotti nella struttura (chiusa) per una bravata. Un 19enne ricoverato al Niguarda dopo una caduta: rottura di tibia e perone di tutt ...Milano, un gruppo di ragazzini scavalca la recizione ed entra alla Zero Gravity. Per un 19enne doppia frattura tibia e perone sul tappeto elastico ...