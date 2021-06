La Bielorussia sospende partecipazione a partenariato Ue

Advertising

Laha annunciato che sospenderà la sua partecipazione al partenariato orientale dell'Ue, inteso ad avvicinare gli europei e le ex repubbliche sovietiche, per protestare contro le sanzioni ...In risposta alle sanzioni economiche di Bruxelles, il regime di Lukashenko ha attuato la procedura di sospensione dell'Accordo di riammissione di migranti irregolari. Annunciato anche il divieto di ...La Bielorussia ha annunciato che sospenderà la sua partecipazione al partenariato orientale dell'Ue, inteso ad avvicinare gli europei e le ex repubbliche sovietiche, per protestare contro le sanzioni ...In risposta alle sanzioni economiche di Bruxelles, il regime di Lukashenko ha attuato la procedura di sospensione dell'Accordo di riammissione di migranti irregolari. Annunciato anche il divieto di in ...