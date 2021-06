“Kim magro ed emaciato”. Cosa succede al Grande Leader? (Di lunedì 28 giugno 2021) “Vedere emaciato il rispettato segretario generale spezza il cuore della nostra gente. Tutti dicono di essere commossi fino alle lacrime”. Non era mai successo che un semplice cittadino nordcoreano esprimesse un commento così audace in merito a Kim Jong Un e alle sue condizioni fisiche. Tanto meno nel corso di un’intervista raccolta dall’emittente televisiva statale InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 28 giugno 2021) “Vedereil rispettato segretario generale spezza il cuore della nostra gente. Tutti dicono di essere commossi fino alle lacrime”. Non era mai successo che un semplice cittadino nordcoreano esprimesse un commento così audace in merito a Kim Jong Un e alle sue condizioni fisiche. Tanto meno nel corso di un’intervista raccolta dall’emittente televisiva statale InsideOver.

