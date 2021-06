Kim Kardashian in Italia: Giulia Salemi vuole incontrarla (ma non può), il gesto di Pierpaolo Pretelli – VIDEO (Di lunedì 28 giugno 2021) Come ben sapete Giulia Salemi è una fan sfegatata di Kim Kardashian. Proprio in queste ore, l’influencer più famosa al mondo si trova a Roma con il suo staff ma la fidanzata di Pierpaolo Pretelli non può raggiungerla. Kim Kardashian a Roma: Giulia Salemi non può incontrarla, il gesto di Pierpaolo “Squadra riunita a Roma”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 28 giugno 2021) Come ben sapeteè una fan sfegatata di Kim. Proprio in queste ore, l’influencer più famosa al mondo si trova a Roma con il suo staff ma la fidanzata dinon può raggiungerla. Kima Roma:non può, ildi“Squadra riunita a Roma”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vicacciatore_ : KIM KARDASHIAN È A ROMA, RIPETO KIM KARDASHIAN È A ROMA NON È UN’ESERCITAZIONE - SabrinaInTheAir : Non solo Harry a Roma MA ANCHE KIM Kardashian - Naliprelemi : RT @blogtivvu: Kim Kardashian in Italia: Giulia Salemi vuole incontrarla (ma non può), il gesto di Pierpaolo Pretelli – VIDEO https://t.co… - sheisakward : Non io che cerco ‘kim kardashian’ e trovo centinaia di tweet che parlano dei prelemi ?? - dang3rouskid : Kim Kardashian a Roma e io a casa… vaffanculo -