Khaby Lame, come gli è cambiata la vita: il racconto è emozionante (Di lunedì 28 giugno 2021) Khaby Lame, come è cambiata la vita la sua vita all’improvviso dopo il grande successo: il racconto è emozionante. Il giovane tiktoker continua a riscuotere successo (Profilo Instagram Khaby Lame)Khaby Lame è il nuovo fenomeno social che ha spodestato Chiara Ferragni. È diventato infatti, l’italiano più seguito su Instagram, mentre su TikTok è terzo con 77 milioni di follower. Il ragazzo è un vero fenomeno social e ha raggiunto una grandissima popolarità grazie ai suoi video in cui non ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 28 giugno 2021)lala suaall’improvviso dopo il grande successo: il. Il giovane tiktoker continua a riscuotere successo (Profilo Instagramè il nuovo fenomeno social che ha spodestato Chiara Ferragni. È diventato infatti, l’italiano più seguito su Instagram, mentre su TikTok è terzo con 77 milioni di follower. Il ragazzo è un vero fenomeno social e ha raggiunto una grandissima popolarità grazie ai suoi video in cui non ...

