KAT fa gli auguri MERTENS per il loro anniversario direttamente dallo stadio!

Nel corso di Belgio-Portogallo andata in scena ieri a Siviglia, Kat moglie di Dries MERTENS ha fatto gli auguri per il loro sesto anniversario di matrimonio al giocatore del Napoli e della nazionale belga in modo molto particolare. Al momento del suo ingresso in campo al posto di De Bruyne, lady MERTENS ha mostrato un cartellone con scritto: "Happy wedding anniversary baby.

