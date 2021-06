Karima in concerto alla Casa del Jazz di Roma per presentare il nuovo album “No Filter” (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma – Appuntamento domani, martedì 29 giugno, alle ore 21 alla Casa del Jazz di Roma con Karima: l’artista livornese sarà in concerto nella Capitale per presentare “No Filter”, il nuovo disco prodotto da Parco della Musica Records e Jando Music, con la produzione artistica di Aldo Mercurio e gli arrangiamenti di Piero Frassi, pubblicato a maggio. L’album, che arriva a 6 anni di distanza dall’ultimo lavoro, raccoglie 11 brani: grandi successi internazionali e senza tempo, rivisitati secondo l’espressione ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 28 giugno 2021)– Appuntamento domani, martedì 29 giugno, alle ore 21deldicon: l’artista livornese sarà innella Capitale per“No”, ildisco prodotto da Parco della Musica Records e Jando Music, con la produzione artistica di Aldo Mercurio e gli arrangiamenti di Piero Frassi, pubblicato a maggio. L’, che arriva a 6 anni di distanza dall’ultimo lavoro, raccoglie 11 brani: grandi successi internazionali e senza tempo, rivisitati secondo l’espressione ...

