Kaio Jorge, l'agente è in Italia: pronta l'offerta del Napoli al Santos (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono ormai anni che il Napoli va alla ricerca di giovani talenti che possano arricchire la rosa azzurra. E Kaio Jorge, 20 anni, attaccante del Santos, è uno di quei giovani che il DS Giuntoli non vuole lasciarsi sfuggire. Il brasiliano è molto abile nel palleggio e vede bene la porta. Manager in Italia: presto la proposta del Napoli Secondo l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", nella giornata di oggi dovrebbe sbarcare in Italia uno dei manager del giocatore per incontrare vari dirigenti, non solo quelli del Napoli: "Giuntoli ha ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono ormai anni che ilva alla ricerca di giovani talenti che possano arricchire la rosa azzurra. E, 20 anni, attaccante del, è uno di quei giovani che il DS Giuntoli non vuole lasciarsi sfuggire. Il brasiliano è molto abile nel palleggio e vede bene la porta. Manager in: presto la proposta delSecondo l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", nella giornata di oggi dovrebbe sbarcare inuno dei manager del giocatore per incontrare vari dirigenti, non solo quelli del: "Giuntoli ha ...

Advertising

gilnar76 : Borghi: «Kaio Jorge? Sarebbe un grande colpo, può ancora crescere» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - _SiGonfiaLaRete : Chi è #KaioJorge? Il #Napoli sul giovane attaccante del #Santos. Agente in città e concorrenza rossonera. L’offerta… - MondoNapoli : GdS - Il Napoli accelera per Kaio Jorge: gli azzurri pensano a un contratto quinquennale! - - napolipiucom : #GAZZETTA – #KaioJorge: #Napoli, offerta e incontro con gli agenti. #Giuntoli vuole chiudere #Calciomercato… - MondoNapoli : GdS - Il Napoli tenta l'assalto per Kaio Jorge: oggi incontro con uno degli agenti! - -