Juventus, nuovo management: da Arrivabene a Cherubini, tutti i ruoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Juventus – La Gazzetta dello Sport questa mattina ha pubblicato importanti novità circa il management della Vecchia Signora per i prossimi anni. C’è un restyling importante, figlio dell’addio di Paratici finito al Tottenham. Dopo tre anni il club di Andrea Agnelli tornerà ad avere un amministratore delegato. Si tratta di Maurizio Arrivabene, già nel Cda bianconero, che raccoglierà l’eredità di Beppe Marotta (per la parte sportiva) e di Aldo Mazzia (per la parte finanziaria). Al suo fianco lavorerà Marco Storari, entrato in società un anno fa con il ruolo di Professionals Talent Development. Aveva l’obiettivo di seguire il percorso di ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 giugno 2021)– La Gazzetta dello Sport questa mattina ha pubblicato importanti novità circa ildella Vecchia Signora per i prossimi anni. C’è un restyling importante, figlio dell’addio di Paratici finito al Tottenham. Dopo tre anni il club di Andrea Agnelli tornerà ad avere un amministratore delegato. Si tratta di Maurizio, già nel Cda bianconero, che raccoglierà l’eredità di Beppe Marotta (per la parte sportiva) e di Aldo Mazzia (per la parte finanziaria). Al suo fianco lavorerà Marco Storari, entrato in società un anno fa con il ruolo di Professionals Talent Development. Aveva l’obiettivo di seguire il percorso di ...

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium ?? Vecchio terreno di gioco ?? Nuovo campo ?? Work in progress! ?? - DiMarzio : Incontro tra #Juventus e #Sassuolo per Locatelli: fissato già un nuovo appuntamento per la prossima settimana. Il p… - JuventusFCYouth : KICK-OFF | Comincia #JuveEmpoli ?? Inizia un nuovo capitolo, iniziano i Playoff Scudetto! Forza, ragazzi ???? LIV… - JuventusUn : #Juventus, niente #Ronaldo | Nuovo scambio per #Pogba! I DETTAGLI? - Gabri_Juventus : Nuovo incontro questa settimana con il Sassuolo per #Locatelli. La Juventus è disposta a includere nell'affare… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuovo Agnelli ed Elkann varano il nuovo management della Juventus Il presidente Andrea Agnelli e suo cugino John Elkann hanno deciso il nuovo organigramma della Juventus. Queste le novità per i bianconeri.

Juventus, dall'Inghilterra: Ramsey vuole restare Fu infatti il toscano nel 2019 a convincere il centrocampista a lasciare a zero l'Arsenal per la Juventus. Ora un nuovo futuro, dopo due stagioni opache con la maglia della Juventus.

Nuova Juve, nuovo campo: così rinasce lo Stadium Tuttosport Juventus, nuovo management: da Arrivabene a Cherubini, tutti i ruoli JUVENTUS - La Gazzetta dello Sport questa mattina ha pubblicato importanti novità circa il management della Vecchia Signora per i prossimi ...

Locatelli, il Sassuolo adesso frena. Sorpresa per la Juventus Il Sassuolo ha frenato sulla tratttiva che dovrebbe portare Locatelli alla Juventus. Ecco cosa Carnevali ha detto al ds Cherubini.

Il presidente Andrea Agnelli e suo cugino John Elkann hanno deciso ilorganigramma della. Queste le novità per i bianconeri.Fu infatti il toscano nel 2019 a convincere il centrocampista a lasciare a zero l'Arsenal per la. Ora unfuturo, dopo due stagioni opache con la maglia dellaJUVENTUS - La Gazzetta dello Sport questa mattina ha pubblicato importanti novità circa il management della Vecchia Signora per i prossimi ...Il Sassuolo ha frenato sulla tratttiva che dovrebbe portare Locatelli alla Juventus. Ecco cosa Carnevali ha detto al ds Cherubini.